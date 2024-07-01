Справа Вербицького: що відомо про скандал з екс-заступником генпрокурора

Дмитро Вербицький, якого сьогодні звільнили з посади заступника генерального прокурора, є фігурантом одразу двох журналістських розслідувань про незаконне збагачення. ЗМІ виявили, що він проживає у котеджі, який придбаний за доволі заниженою ціною, а його дівчина має мільйонні статки.

Детальніше про Дмитра Вербицького й що відомо про скандал - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

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Хто такий Дмитро Вербицький

43-річний Дмитро Вербицький родом з міста Одеса. Він закінчив Одеську морську академію за спеціальністю "Правознавство", а також за цією ж спеціальністю й Національну академію прокуратури України (магістр права). Загалом за час своєї кар'єри він встиг попрацювати в органах прокуратури трьох областей, а саме:

У 2003-2011 роках працював помічником прокурора, слідчим, а також заступником прокурора районного рівня в прокуратурі Одеської області. Вже у 2012-2013 роках став заступником прокурора районного рівня, заступником начальника управління нагляду за додержанням законів у прокуратурі Івано-Франківської області.

Згодом Вербицький отримав посаду заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. З квітня по вересень 2014 року був заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів у прокуратурі Одеської області.

У 2014-2015 працював у прокуратурі Миколаївської області начальником відділу процесуального керівництва. Пізніше отримав посаду начальника відділу, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах в прокуратурі Одещини.

З травня по вересень 2020 року - заступник прокурора Одеської області, а з жовтня 2020 р. по вересень 2022-го - заступник керівника Одеської обласної прокуратури.

Після чого, у вересні того ж року, Вербицький став заступником генерального прокурора Андрія Костіна. Він, зокрема, відповідав за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

Що відомо про розслідування ЗМІ

На початку травня журналісти "Схем" (Радіо Свобода) оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості, всього 2 млн грн.

У другому розслідуванні журналісти розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового Porsche Macan T 2023 року випуску і 3-поверхового котеджу в тому ж "Конику", загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень - хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

Тоді у коментарі "Схемам" Вербицький заявив, що "не допомагав Ільницькій фінансово", але при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках та зазначив, що вони "не носять сімейного характеру", а отже він не зобов’язаний вказувати майно жінки в декларації.

Сама ж Ільницька журналістам заявила, що не перебуває з Вербицьким у сімейних стосунках, а придбання майна на 52 млн грн вона пояснила тим, що буцімто мала "яхтовий бізнес" із колишнім хлопцем, від якого начебто отримала спадок за заповітом. І хоч ім'я його вона не назвала, "Схеми" встановили його особу, ним виявився Юрій Приймак. Вдова чоловіка заявила, що ще до смерті він скасував заповіт щодо Ільницької, про що свідчать записи в реєстрах.

Реакція правоохоронців, звільнення Вербицького

Через тиждень після виходу першого розслідування Національне антикорупційне бюро України ініціювало своє розслідування й відкрило кримінальне провадження за статтею 368-5 ККУ (незаконне збагачення).

Правоохоронці повідомили, що досудове розслідування у справі здійснюють детективи НАБУ. Покарання за незаконне збагачення передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, після резонансу народні депутати 216 голосами зі 150 необхідних викликали до Верховної Ради генерального прокурора України Андрія Костіна для надання пояснень щодо походження статків його заступника. До парламенту Костін так і не прийшов, але надіслав Раді лист, у якому повідомив, що стосовно його заступника відбувається службове розслідування, також проводиться перевірка з боку НАЗК. Крім того, в ефірі телемарафону Костін заявив, що не може відсторонити заступника від виконання обов’язків на етапі службового розслідування, оскільки така можливість не передбачена ЗУ "Про прокуратуру", а також стверджував, що "є ті, хто дуже зацікавлений у відсторонені Вербицького".

Втім, через кілька днів, 21 червня Офіс генпрокурора все ж повідомив про те, що обов'язки заступника генпрокурора Дмитра Вербицького покладено на інших заступників генпрокурора. А вже сьогодні Костін підписав наказ про звільнення Вербицького за власним бажанням.