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Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів

Понеділок 01 липня 2024 14:17
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Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів Ілюстративне зобравження (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Наприкінці травня хакери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони здійснили масштабну DDos-атаку проти російських провайдерів. Останні жаліються на те, що атака була "найпотужнішою в історії".

Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

Перша кібератака

Під час атаки наприкінці травня без звʼязку залишились щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім у Криму.

За словами генерального директора одного з російських операторів, на часткове відновлення зв'язку провайдерам знадобилась щонайменше 16 годин. Втім, більшість абонентів залишалась без звʼязку понад дві доби.

Загалом атака торкнулась як мереж абонентів, так й мереж операторів, які користувались ураженою інфраструктурою.

Як стверджують представники провайдерів, під час відновлення зв'язку вони також мали труднощі під час комунікації з абонентами. Останні ж відмовлялись надавати операторам свою актуальну інформацію, побоюючись шахраїв. Зокрема 20% відмовились від модернізації мережевого обладнання, яке могло б в майбутньому захистити їх від атак.

Фото: Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів (джерела РБК-Україна)

Одним із найбільш постраждалих провайдерів був "Міранда-медіа". Його абоненти не мали доступу до зв'язку та не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи. Доступ до мережі був обмежений у Криму, Запорізькій та Херсонській областях.

Зокрема постраждав провайдер "Фарлайн", передусім на території Криму.

Кібератаки продовжувались

Як розповіли джерела, подібні атаки продовжувались також в червні. Тоді ж під удар потрапили:

  • "Міранда-медіа";
  • сервери пропагандистських ЗМІ;
  • сервери місцевих органів окупаційної-влади;
  • контакт-центри;
  • системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту;
  • ресурси і мережева інфраструктура аеропортів;
  • платіжні системи.

Це, своєю чергою, призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст Криму, затримки авіарейсів та виникнення значних заторів на Кримському мосту.

Інші операції хакерів ГУР

Хакери української розвідки регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад:

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