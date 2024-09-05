Звільнення трьох міністрів та анонс передачі Україні систем ППО IRIS-T: новини за 4 вересня

Рада звільнила трьох міністрів

Верховна Рада України 4 вересня підтримала проекти ухвал про звільнення трьох міністрів. Такі рішення ухвалили стосовно:

Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО IRIS-T

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Вони доповнять сім уже переданих батарей, зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як розповів Bloomberg неназваний чиновник в уряді Німеччини, до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T - 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.

Пошкоджені будинки та жертви: росіяни вдарили по Львову

Російська Федерація вранці 4 вересня здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, у Львові відомо про пошкоджені будинки та жертви.

Через удар окупантів у Львові загинуло семеро людей, серед них - двоє дітей 7 та 14 років.

Росія змінює ракетну тактику і підвищуватиме градус ескалації, - Подоляк

Росія змінює тактику ракетних ударів по Україні. Крім того, ворог може підвищувати градус ескалації, наголосив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Росія має можливість обстрілювати всю територію України, незалежно від того, де знаходиться той чи інший соціальний, цивільний, військовий об'єкт або об'єкт критичної інфраструктури.

Україна евакуювала з Лівану ще одну групу людей, серед яких 11 дітей

Україна провела евакуацію своїх громадян із небезпечних районів Лівану. Було вивезено 14 дорослих та 11 дітей, розповів представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, одним із головних пріоритетів України є безпека її громадян як удома, так і за кордоном.

Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни у Кабміні: список кандидатів на заміну

На засіданні фракції "Слуга народу" перебував президент Володимир Зеленський. Він переконував народних депутатів ухвалити його концепцію змін в уряді, повідомили джерела РБК-Україна в "СН".