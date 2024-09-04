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Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО IRIS-T

Середа 04 вересня 2024 16:57
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Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО IRIS-T Ілюстративне фото: Україна отримає від Німеччини ще 17 систем ППО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Вони доповнять сім вже переданих батарей.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи IRIS-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 - для України.

Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей IRIS-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

"Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна і в майбутньому могла повністю покластися на нас", - додав Шольц.

Як розповів Bloobmerg неназваний чиновник в уряді Німеччини, до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T - 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.

Що передувало

Нагадаємо, Німеччина надає Україні значну допомогу у питанні протиповітряної оборони.

Зокрема Берлін передав українським захисникам вже три системи ППО Patriot, які здатні знищувати балістичні ракети. Такі батареї неодноразово запитував Київ.

Також Німеччина передає Україні свої найсучасніші системи ППО IRIS-T. Вони мають систему наведення з інфрачервоними сенсорами, а також дальність ураження до 40 кілометрів.

Ще вчора, 3 вересня, видання Reuters із посиланням на джерела писало, що Німеччина надасть Україні шість додаткових систем IRIS-T.

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ППО Допомога Україні Військова допомога Олаф Шольц
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