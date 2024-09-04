Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО IRIS-T

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Вони доповнять сім вже переданих батарей.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи IRIS-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 - для України.

Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей IRIS-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

"Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна і в майбутньому могла повністю покластися на нас", - додав Шольц.

Як розповів Bloobmerg неназваний чиновник в уряді Німеччини, до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T - 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.