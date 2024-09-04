Рада звільнила Камишіна з Мінстратегпрому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Звільнення Камишіна підтримали 243 нардепи. У Раді колишній міністр виступив зі звітом.

Фото: Рада звільнила Камишіна (t.me/yzheleznyak)

Нагадаємо, Олександр Камишін написав заяву на звільнення з Мінстратегпрому напередодні. Він зазначив, що зробить закритий звіт перед комітетами економіки й оборони, а також у Верховній Раді.

Камишін також повідомив, що буде працювати на іншій посаді, яка пов’язана з обороною.

За даними джерел РБК-Україна, замість Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей буде призначений один з його заступників. Ймовірно, це буде Сергій Боєв. На цю посаду також розглядають нинішнього керівника "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. Натомість Камишін перейде на посаду радника в Офіс президента.

Що відомо про Камишіна

Олександр Камишін закінчив Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, а також Міжнародний університет фінансів.

Він працював у сфері аудиту, фінансів, інвестицій. З серпня 2021 року працював в "Укрзалізниці". Спочатку був виконувачем обов'язків голови правління, потім тимчасовим головою правління.

З березня 2022 року до лютого 2023 року Камишін був головою правління "Укрзалізниці". Після цього його призначили радником президента поза штатом. На цій посаді він пропрацював 19 днів.

21 березня 2023 року Олександр Камишин був призначений міністром стратегічних галузей промисловості.