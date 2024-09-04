Росія змінює ракетну тактику та буде підвищувати градус ескалації, - Подоляк

Він зазначив, що Росія має можливість обстрілювати всю територію України, незалежно від того, де знаходиться той чи інший соціальний, цивільний чи військовий об'єкт або об'єкт критичної інфраструктури.

"Тобто у Росії достатньо ракет, які можуть влучати будь-де на території України. Тут питання в тому, що як би ви не повідомляли про те, що буде атака чи там в тому чи іншому напрямку балістичні ракети. Це якщо ми говоримо, наприклад, про Запоріжжя, Дніпро, Полтаву чи Харків. Це буквально лічені не хвилини, а секунди. Тобто це півтори хвилини, дві і так далі. Цьому запобігти можна, тільки якщо ми добудуємо систему протиракетної оборони, тотальну систему. Особливо у східних і південно-східних регіонах", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що для захисту проти балістики потрібно, щоб ППО базувалася на системах Patriot чи NASAMS, які ефективно працюють саме проти такого типу ракет.

На думку радника керівника ОП, тоді індекс збиття може буде збільшений до 90-95%.

"Це перше. Тобто тут зрозуміло що треба робити, в чому є дефіцит. І зрозуміло, що шукати винних серед українців - це нонсенс. І на це якраз розраховуються отакого типу геноцидні удари. І тут я переходжу до другої складової. Ми бачимо зміну в ракетній тактиці РФ. Вони перестали взагалі маскувати, що вони роблять. Вони б'ють по центру міста. По навчальному закладу, по лікувальному. Це ми, до речі, бачили і в Полтаві, і у Львові, а на початку сьогоднішньої ночі у Сумах", - додав він.

Подоляк наголосив, що Росія свідомо завдає ударів у місця, де є інтенсивна житлова забудова, центр міста чи соціальні об'єкти. Мета ворога - викликати шоковий стан у населення.

"Знову ж таки, щоб ми почали оці розборки хто в чому винний і чи можна було цьому запобігти. Тобто тактика абсолютно свідома. Вони вже не говорять, що атакують якісь там об'єкти військові і так далі. Вони відверто вже говорять, що б'ють по цивільному населенню. Чому ця тактика можлива сьогодні? Тому що міжнародної юрисдикції не існує, на жаль", - заявив радник керівника ОП.

За його словами, одним з прикладів тому є візит Путіна до Монголії, яка є підписантом Римського статуту, але не виконала ордер МКС.

"Таким чином, сьогодні маємо зафіксувати, що, на жаль, РФ буде підвищувати градус ескалації саме по відношенню до міжнародного права та до цивільного населення України. Тому що інших інструментів впливу на ситуацію у Росії немає", - підкреслив Подоляк.