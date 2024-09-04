Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну

На засіданні фракції "Слуга народу" був президент Володимир Зеленський. Він переконував народних депутатів прийняти його концепцію щодо змін в уряді після того, як Рада сьогодні провалила низку голосувань про звільнення міністрів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у " Слузі народу".

"Він переконував, що це консолідована позиція всіх. Що такі зміни треба прийняти. Президент озвучив кандидатуру на міністра закордонних справ, оскільки це його квота - Андрія Сибігу. Також він перелічив інших кандидатів, яких пропонується призначити в уряд", - сказав співрозмовник у фракції.

За даними видання, на засіданні також був присутній прем’єр-міністр та всі кандидати, яких планується завтра назначити в уряд, для представлення та спілкування з нардепами зі "Слуги народу".

Так, за інформацією РБК-Україна, депутатам запропонували призначити, окрім Сибіги в МЗС:

Германа Сметаніна можуть призначити головою Мінстратегпрому замість Олександра Камишіна. За даними джерела, Камишін має бути призначений стратегічним радником президента.

Наталію Калмикову призначити головою Міністерства ветеранів.

Олексія Кулебу призначити головою Міністерства регіонального розвитку та Міністерства реінтеграції, які планують об'єднати. Своєю чергою Ірина Верещук буде призначена заступником голови Офісу президента

нинішнього голову Фонду держмайна Віталія Коваля призначити головою Мінагрополітики..

Світлану Гринчук призначити головою Міністерства екології.

Ольгу Стефанішину призначити головою - Мінєвроінтеграції, яке об'єднають з Мін’юстом.

Миколу Точицького призначити головою Міністерства культури.

Матвія Бідного призначити головою Міністерства спорту.

При цьому Міністерство інфраструктури буде виділено в окреме відомство.

Співрозмовники у фракції припускають, що після зустрічі з Зеленським завтра Раді вдасться звільнити тих міністрів, яких не вдалось звільнити сьогодні, а також призначити нових кандидатів.

Станом на 19:50 засідання фракції все ще тривало.

Оновлено о 20:20.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію щодо ротації у Кабінет міністрів.