Україна евакуювала з Лівану ще одну групу людей, серед яких 11 дітей

Україна провела евакуацію своїх громадян з небезпечних районів Лівану. Було вивезено 14 дорослих та 11 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Завдяки спільним зусиллям ГУР МО та МЗС Україна успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Вони благополучно прибули до Польщі, отримують всю необхідну допомогу, та прямуватимуть в Україну", - повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, одним з головних пріоритетів України є безпека її громадян, як вдома, так і за кордоном.

"Ми продовжимо надавати допомогу громадянам України в Лівані. Наше посольство у Лівані залишається на зв'язку з громадянами, які мають намір виїхати та шукають додаткові варіанти евакуації", - підкреслив він.

Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, можуть звертатися до посольства (+9615921668, emb_lb@mfa.gov.ua) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, cons_or@mfa.gov.ua).

На початку серпня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійнив евакуацію своїх громадян з Лівану. Тоді було евакуйовано 30 людей - 21 жінку і 9 дітей.