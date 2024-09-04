Україна евакуювала з Лівану ще одну групу людей, серед яких 11 дітей
Україна провела евакуацію своїх громадян з небезпечних районів Лівану. Було вивезено 14 дорослих та 11 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
"Завдяки спільним зусиллям ГУР МО та МЗС Україна успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Вони благополучно прибули до Польщі, отримують всю необхідну допомогу, та прямуватимуть в Україну", - повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
За його словами, одним з головних пріоритетів України є безпека її громадян, як вдома, так і за кордоном.
"Ми продовжимо надавати допомогу громадянам України в Лівані. Наше посольство у Лівані залишається на зв'язку з громадянами, які мають намір виїхати та шукають додаткові варіанти евакуації", - підкреслив він.
Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, можуть звертатися до посольства (+9615921668, emb_lb@mfa.gov.ua) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, cons_or@mfa.gov.ua).
На початку серпня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійнив евакуацію своїх громадян з Лівану. Тоді було евакуйовано 30 людей - 21 жінку і 9 дітей.
Обстріли з боку Лівану й удари Ізраїлю
Між Ізраїлем та Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла", обстріли стали частішими на тлі загострення на Близькому Сході. 27 липня "Хезболла" атакувала стадіон на Голанських висотах, загинули понад 10 дітей. Ізраїль попередив Ліван про можливу війну. 20 серпня ізраїльські війська завдали удару по складах "Хезболли" в Лівані, а 25 серпня бойовики обстріляли Ізраїль ракетами та безпілотниками, на що ЦАХАЛ відповів новими ударами.
Додамо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що ця перестрілка загрожує перерости у регіональну війну на Близькому Сході.
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