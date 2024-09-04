Стефанішину звільнили з посади віцепрем'єра з євроінтеграції
Верховна Рада підтримала звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона обіймала цю посаду з 2020 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Звільнення Стефанішиної підтримали 241 народний депутат.
Фото: результати голосування (t.me/yzheleznyak)
Додамо, 3 вересня, як повідомляв голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Стефанішина подала до парламенту заяву про відставку.
Що відомо про Стефанішину
Народилась у 1985-му.
Свого часу здобула вищу освіту на факультеті міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пізніше також отримала диплом спеціаліста "Фінанси й кредит" Одеського національного економічного університету.
З березня по грудень 2017-го обіймала посаду директора Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів, а з грудня 2017 по вересень 2019 року - генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.
4 вересня 2020 року була призначена на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Кадрові зміни в Кабінеті міністрів та Офісі президента
3 вересня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія анонсував кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Перед цим джерела РБК-Україна попередили, що перестановки також можливі й у Офісі президента (ОП).
За словами президента Володимира Зеленського, перестановки необхідні для того, щоб державні інституції були налаштовані для досягання усіх необхідних Україні результатів.
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