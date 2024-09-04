Рада підтримала звільнення голови Міндовкілля Стрільця
Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Він очолював посаду з 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Звільнення Стрільця підтримали 244 народних депутатів.
Фото: результати голосування (t.me/yzheleznyak)
Що відомо про Стрільця
Народився 30 червня 1984 року у Дніпропетровську (Дніпро з 2016-го).
Навчався в:
- Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара за спеціальністю "Міжнародна економіка";
- Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство";
- Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища";
- Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".
З 2007 по 2012-й обіймав посаду головного спеціаліста й заступника начальника відділу в структурних підрозділах Дніпропетровської облдержадміністрації, а з 2012 по 2014-й - був заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.
Після цього до 2015-го був виконуючим обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. З 2015 по 2019 обіймав посаду директора.
У 2019-му його призначили заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.
З 2020 по 2022-й обіймав посаду заступника голови Міндовкілля з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а з листопада 2021 по квітень 2022 - бум тимчасово виконуючим обов'язки голови відомства.
Очолив Міндовкілля 14 квітня 2022 року.
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