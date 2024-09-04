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Пошкоджені будинки та постраждалі: перші подробиці про наслідки атаки РФ на Львів

Середа 04 вересня 2024 06:33
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Пошкоджені будинки та постраждалі: перші подробиці про наслідки атаки РФ на Львів Фото: наслідки обстрілу Львова (t.me/andriysadovyi)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація зранку, 4 вересня, здійснює масштабний обстріл України. Зокрема, у Львові вже відомо про пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького та мера міста Андрія Садового.

"Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки", - йдеться у повідомленні голови ОВА о 06:16.

Він додав, що всі профільні служби вже направлені на місце подій.

Через декілька хвилин мер Львова Садовий уточнив, що в місті є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома", - повідомив Садовий.

Він уточнив, в районі вулиць Коновальця, братів Міхновських та Мельника багато вибитих вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Будьте в укритті", - написав Садовий в кінці публікації.

Оновлено о 06:43

Внаслідок атаки на Львів вже відомо про 6 постраждалих. Серед них - 10-річний хлопчик.

"Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Садовий.

Пошкоджені будинки та постраждалі: перші подробиці про наслідки атаки РФ на Львів

Масштабний обстріл України

В ніч з 3 на 4 вересня країна-агресор Російська Федерація здійснила і досі продовжує здійснювати масштабний обстріл України.

Зокрема, починаючи з вечора 3 вересня, російські війська запустили дрони, які було зафіксовано в повітряному просторі України. Ближче другої ночі, Росія підняла у небо 5 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони, судячи з усього, запустили по Україні крилаті ракети, які фіксувалися близько 5 ранку.

Крім того, в проміжку з 5 до 6 ранку, в небо злетіли борти Ту-22М3 та МіГ-31К. Паралельно над Україною збивали ворожі БпЛА та ракети.

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