Пошкоджені будинки та постраждалі: перші подробиці про наслідки атаки РФ на Львів
Російська Федерація зранку, 4 вересня, здійснює масштабний обстріл України. Зокрема, у Львові вже відомо про пошкоджені будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького та мера міста Андрія Садового.
"Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки", - йдеться у повідомленні голови ОВА о 06:16.
Він додав, що всі профільні служби вже направлені на місце подій.
Через декілька хвилин мер Львова Садовий уточнив, що в місті є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.
"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома", - повідомив Садовий.
Він уточнив, в районі вулиць Коновальця, братів Міхновських та Мельника багато вибитих вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Будьте в укритті", - написав Садовий в кінці публікації.
Оновлено о 06:43
Внаслідок атаки на Львів вже відомо про 6 постраждалих. Серед них - 10-річний хлопчик.
"Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Садовий.
Масштабний обстріл України
В ніч з 3 на 4 вересня країна-агресор Російська Федерація здійснила і досі продовжує здійснювати масштабний обстріл України.
Зокрема, починаючи з вечора 3 вересня, російські війська запустили дрони, які було зафіксовано в повітряному просторі України. Ближче другої ночі, Росія підняла у небо 5 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони, судячи з усього, запустили по Україні крилаті ракети, які фіксувалися близько 5 ранку.
Крім того, в проміжку з 5 до 6 ранку, в небо злетіли борти Ту-22М3 та МіГ-31К. Паралельно над Україною збивали ворожі БпЛА та ракети.
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