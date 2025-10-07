ЄС ускладнить в’їзд російським дипломатам через загрозу шпигунства, - FT

Російським дипломатам стане важче пересуватись у межах ЄС - уряди країн блоку запроваджують обмеження, які пояснюють ризиками шпигунства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Причина обмежень для дипломатів РФ

Розвідувальні служби встановили, що дипломати, які діють під прикриттям, можуть бути причетні до ряду беззаконь.

Мова йде про підпали, кібератаки та саботаж інфраструктури у країнах НАТО.

Також розвідка в ЄС з'ясувала, що російські шпигуни, які видають себе за дипломатів, часто керують активами або операціями за межами країн перебування, щоб краще уникати стеження контррозвідки.

Що саме пропонують в ЄС

Запропоновані правила зобов'яжуть російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, повідомляти інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Обмеження поки під питанням

Ініціатива обмежень для російських дипломатів в ЄС пішла від Чехії. Її включили до нового пакета антиросійських санкцій, який в такій редакції готові схвалити не всі члени блоку.

Для ухвалення потрібна одностайність в ЄС і Угорщина також підтримала це рішення, хоча спочатку була проти.

Однак юридичне затвердження обмежень може затриматися через вимогу Австрії послабити санкції щодо активів російського олігарха Олега Дерипаски.

Його активами хочуть компенсувати банку Raiffeisen збитки, які він мав виплатити в Росії.