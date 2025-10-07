Шмигаль засвітив нову версію ракети "Нептун" (фото)

Під час візиту до Києва литовської делегації, яку очолила прем'єрка Інга Ругійнене, їй показали модернізовану версію ракети "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram і Militarnyi .

За словами Шмигаля, ракету "Нептун" та іншу зброю українського виробництва показали також представникам НАТО та іншим поважним іноземним гостям.

Видання Militarnyi звернуло увагу, що це була абсолютно нова версія "Нептуна". Вона, зокрема, відрізняється від попередніх бічними виступами. Їхнє призначення невідоме, але, згідно з припущеннями, вони можуть слугувати для встановлення додаткових паливних баків.

Фото: відмінності нової версії ракети "Нептун" від старих (militarnyi.com)

Ще в серпні в Україні показали "Довгий Нептун", який значно відрізняється від стандартної версії. Зокрема, бойова частина становить 260 кг - це на 110 кг більше, ніж у звичайного "Нептуна".

При цьому були збільшені габарити ракети - довжина 6 м, а діаметр корпусу - 50 см. Також українські фахівці модернізували систему наведення - на маршовій ділянці управління здійснюється за допомогою поліпшеної супутникової системи позиціонування. Таким чином, точність було покращено.