ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Арестовича вдруге оголосили в розшук у Росії

Вівторок 07 жовтня 2025 12:24
UA EN RU
Арестовича вдруге оголосили в розшук у Росії Фото: Олексій Арестович (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича переоголосили в розшук у Росії. Раніше він вже був оголошений у розшук на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як пишуть російські ЗМІ, інформація з’явилася у базі даних МВС РФ, де зазначено, що підставою для розшуку стала стаття Кримінального кодексу Росії.

Проти ексрадника Офісу президента порушено кримінальну справу за статтями про "тероризм" та "фейки про армію РФ".

Раніше, у жовтні 2023 року, російське міністерство внутрішніх справ вже оголошувало Арестовича у розшук, а у травні того ж року "Росфінмоніторинг" вніс його до списку терористів та екстремістів з підозрою у причетності до тероризму.

Крім того, 2022 року фейкові органи"Генпрокуратури ДНР" та Білорусі порушили проти нього кримінальні справи за нібито заклики до екстремізму.

8 вересня 2023 року Арестович був оголошений у розшук, а 13 листопада 2023 року - у міжнародний розшук.

Інтерв’ю Арестовича Собчак

Нещодавно Арестович дав інтерв’ю російській телеведучій Ксенії Собчак, де заявив, що у разі обрання президентом України він готовий віддати Росії чотири області та Крим.

Також він озвучив свій «мирний план», який, на його думку, міг би завершити війну.

Що ще наговорив ексрадник ОП у розмові з російською журналісткою, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Олексій Арестович
Новини
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
РФ атакувала енергетику у трьох областях: де найважча ситуація
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи