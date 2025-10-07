ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та захопили в полон окупантів (відео)
Українські воїни провели успішну штурмову операцію в селі Січневе на Дніпропетровщині, знищивши близько 50 російських окупантів і взявши в полон ще 8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 141 окрему механізовану бригаду (141 ОМБр) у Telegram.
У бригаді показали кадри успішних штурмових дій українських бійців під час звільнення від загарбника села Січневе на Дніпропетровщині. Відео опублікували бійці 141-ї окремої механізованої бригади.
"На цих кадрах - не кіно, а реальна бойова робота. Це - успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.
Бійці штурмового підрозділу "Шквал" знищили 50 російських загарбників, ще вісьмох було взято в полон.
"Ця операція - доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", - зазначили у бригаді.
Напередодні аналітики проєкту DeepState повідомляли, що Сили Оборони України здійснили зачистку Січневого, а також Соснівки, Хорошого, Новоселівки на Дніпропетровщині.
Наразі тривають стабілізаційні заходи на звільнених територіях.
Що відомо про Січневе
Село Січневе (раніше Январське) розташоване у Великомихайлівській громаді Покровського району Дніпропетровської області.
Воно лежить у степовій зоні приблизно за 120 кілометрів від Дніпра та близько 100 кілометрів від Запоріжжя. Населення становить близько сотні жителів. У вересні 2024 року село перейменували в межах дерусифікації.
Бойові дій у Дніпропетровській області
Росіяни раніше заявляли про нібито захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. Проте ця інформація не відповідає дійсності.
Крім того, окупанти поширили заяву та пропагандистське відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Дніпропетровській області. Однак ця інформація також не відповідала дійсності.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 193 бойові зіткнення. Найбільше боїв точилося на Покровському напрямку, однак ворог також посилив атаки на Торецькому та Новопавлівському напрямках.