У Трампа бояться втратити контроль над Україною в разі передачі Tomahawk, - Axios

В оточенні глави Білого дому Дональда Трампа стурбовані можливою втратою контролю над використанням Україною ракет Tomahawk, якщо їх передадуть Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Axios.

Про побоювання у США щодо можливої втрати контролю над Україною повідомило джерело видання, близьке до українського уряду.

Axios нагадує, що Трамп заявив про "майже ухвалене рішення" стосовно передачі Києву Tomahawk. Також згадується, що лідер США має намір ще поставити якісь запитання щодо використання цих ракет Києвом.

"Куди вони їх відправляють, я думаю, я маю поставити це запитання. Я б ставив деякі запитання. Я не хочу ескалації", - цитує Axios Трампа.

Зі свого боку український чиновник і джерело, близьке до українського уряду, кажуть, що не знають, яке саме рішення ухвалив Трамп.