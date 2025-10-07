У Трампа бояться втратити контроль над Україною в разі передачі Tomahawk, - Axios
В оточенні глави Білого дому Дональда Трампа стурбовані можливою втратою контролю над використанням Україною ракет Tomahawk, якщо їх передадуть Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Axios.
Про побоювання у США щодо можливої втрати контролю над Україною повідомило джерело видання, близьке до українського уряду.
Axios нагадує, що Трамп заявив про "майже ухвалене рішення" стосовно передачі Києву Tomahawk. Також згадується, що лідер США має намір ще поставити якісь запитання щодо використання цих ракет Києвом.
"Куди вони їх відправляють, я думаю, я маю поставити це запитання. Я б ставив деякі запитання. Я не хочу ескалації", - цитує Axios Трампа.
Зі свого боку український чиновник і джерело, близьке до українського уряду, кажуть, що не знають, яке саме рішення ухвалив Трамп.
Tomahawk для України
У ЗМІ з'являється дедалі більше інформації про можливе постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, які змогли б вражати військові об'єкти в глибині РФ і в такий спосіб вплинути на Кремль у плані мирних переговорів.
Президент Володимир Зеленський не поспішає розкривати подробиці щодо того, чи робила запит Україна на постачання саме Tomahawk. Однак ЗМІ повідомляли, що цю тему глава держави обговорював у Нью-Йорку з американськими чиновниками.
Загалом Київ протягом останнього року неодноразово порушував питання про постачання далекобійного озброєння Україні.
Поки це активно обговорювалося, Трамп зробив заяву, що "майже прийняв рішення" щодо передачі Tomahawk Україні.
У РФ уже відреагували на такі повідомлення - у російського диктатора Володимира Путіна пригрозили "серйозним витком ескалації" у разі передачі далекобійних ракет Києву.
Тоді як сам Путін також заявив, що передача Україні Tomahawk загрожує погіршенням тих позитивних перспектив у відносинах країн, які намічалися.