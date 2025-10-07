Росіяни атакували Харків: рятувальники показали наслідки ворожого удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Telegram ДСНС.

За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, понад 10 тисяч споживачів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова на ранок 7 жовтня лишаються без світла після російської масованої атаки безпілотників.

Повідомляється, що до ліквідації наслідків залучались пожежні підрозділи, медики та піротехніки ДСНС.

"Вночі ворог атакував Харків ударними безпілотниками. У Немишлянському районі сталося руйнування та пожежа на території цивільного підприємства. Жертв і постраждалих немає", - зазначили рятувальники.

Удари РФ по Харкову та околицях

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. За словами мера міста Ігоря Терехова, за 20 хвилин дронової атаки пролунали біля двох десятків вибухів.

Також у ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один з районів Харкова, через що понад 20 тисяч мешканців залишились без електропостачання. За даними влади, приблизно 15 ударів припало на обласний центр, противник цілився в енергооб'єкти.

Окрім того, раніше РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на авто з посадовцями Харківської ОВА. Подія сталась вранці 6 жовтня в Боровій Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав голова громади Олександр Тертишний та секретар сільської ради.