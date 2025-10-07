ua en ru
Росіяни атакували Харків: рятувальники показали наслідки ворожого удару

Вівторок 07 жовтня 2025 08:52
Росіяни атакували Харків: рятувальники показали наслідки ворожого удару Фото: війська РФ вночі обстріляли Харків (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Харків ударними безпілотниками, у місті виникло кілька пожеж. Рятувальники показали фото наслідків ворожого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Telegram ДСНС.

"Вночі ворог атакував Харків ударними безпілотниками. У Немишлянському районі сталося руйнування та пожежа на території цивільного підприємства. Жертв і постраждалих немає", - зазначили рятувальники.

Повідомляється, що до ліквідації наслідків залучались пожежні підрозділи, медики та піротехніки ДСНС.

Без світла лишаються 10 тисяч споживачів

За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, понад 10 тисяч споживачів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова на ранок 7 жовтня лишаються без світла після російської масованої атаки безпілотників.

Удари РФ по Харкову та околицях

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. За словами мера міста Ігоря Терехова, за 20 хвилин дронової атаки пролунали біля двох десятків вибухів.

Також у ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один з районів Харкова, через що понад 20 тисяч мешканців залишились без електропостачання. За даними влади, приблизно 15 ударів припало на обласний центр, противник цілився в енергооб'єкти.

Окрім того, раніше РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на авто з посадовцями Харківської ОВА. Подія сталась вранці 6 жовтня в Боровій Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав голова громади Олександр Тертишний та секретар сільської ради.

