У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень

Безпілотні системи є важливим аргументом для стримування та знищення противника. Саме тому збільшується кількість відповідних підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, в умовах значного переважання російського агресора в особовому складі, безпілотні системи є вагомим аргументом для стримування противника та його знищення на полі бою.

"Не маємо іншого вибору, аніж воювати якістю та вмінням", - вважає головком.

Сирський повідомив про результати застосування безпілотних авіаційних комплексів у вересні. За його словами, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тисяч цілей противника, що на 10,8% більше ніж у серпні.

Із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе. При цьому уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії.

Він зазначив, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами майже подвоїлася. Це свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компоненту безпілотних систем.

"Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету", - вважає він.

Наразі військове командування продовжує масштабування підрозділів Сил безпілотних систем та розгортає рекрутинг для підрозділів СБС. Сирський також наголосив на необхідності оптимізації структури підрозділів, поліпшенні взаємодії з піхотними частинами та невідкладному вирішенні проблемних питань.

Голова ЗСУ подякував військовослужбовцям безпілотних систем за внесок у справу знищення ворога та завзятість у виконанні бойових завдань.

"Ще раз щиро дякую воїнам безпілотних систем Сил оборони за великий внесок у справу знищення ворога, завзятість у виконанні бойових завдань, небайдужість до розвитку цього напрямку", - сказав Сирський.