ЗСУ звільнили Кліщіївку, а росіяни "Іскандерами" ударили по Харкову: новини за вихідні

Війна РФ проти України

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Росіяни обстріляли Харків ракетами "Іскандер-К"

Російська війська, у суботу, 16 вересня, атакували Холодногірський район Харкова ракетами "Іскандер-К". В результаті обстрілу постраждали шестеро працівників одного підприємства.

"Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу "Іскандер К", - розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

ЗСУ звільнили Кліщіївку під Бахмутом

Українські військові у неділю повідомили про звільнення населеного пункту Кліщіївка під Бахмутом. Росіян вигнали бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади та бригади "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

"Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження", - наголошували військовослужбовці.

Росіяни перемістили три великі десантні кораблі в Азовське море

Після удару по бухті Севастополя, в результаті якого було знищено десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов", російські окупанти вирішили передислокувати три великі десантні кораблі з Чорного в Азовське море.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що процеси, які стосуються звільнення української території, триватимуть і надалі.

РФ вранці неділі атакувала Україну дронами та ракетами

Вранці неділі російські війська випустили по Україні 6 ударних безпілотників та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Основним напрямком удару був південь Одеської області.

Протиповітряна оборона, як розповіли в Повітряних силах України, працювала по маршруту слідування ракет й безпілотників. В результаті бойової роботи було збито 12 повітряних цілей - 6 дронів та 6 ракет.

Проте все ж було зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області.

Столтенберг закликав готуватися до "тривалої війни" в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом, а тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.

Він наголосив, що всі б хотіли швидкого миру. Але, на його думку, якщо українці припинять боротьбу, то програють Росії.

"Але водночас ми маємо визнати: якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде... Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", - додав генсек НАТО.

Зеленський у четвер виступить перед сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський планує виступити перед американськими сенаторами у четвер, 21 вересня. Це відбудеться під час його візиту до Вашингтону.

Зустріч з сенаторами в коментарі телеканалу CNN анонсував неназваний помічник українського президента. Очікується, що Зеленський виступить перед сенаторами близько 10:00 за місцевим часом, коли перебуватиме на Капітолійському пагорбі.

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