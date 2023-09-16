Росіяни запустили фейк про провокації ЗСУ у Сумській області
Російські ресурси поширюють відео, на якому нібито український чиновник із Сумської області втік до РФ та розповідає про те, що ЗСУ готують провокації на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
Як розповідає нібито український чиновник, "київський режим почав екстрено евакуйовувати людей з прикордонних територій, щоб звільнити смугу шириною у пʼять кілометрів, а потім завезти туди техніку для подальших провокацій".
Однак насправді у цих регіонах примусової евакуації немає. Про те ще з липня цього року там створені можливості для добровільного відселення жителів прикордонних населених пунктів. Це пов'язано з постійними обстрілами з боку РФ.
Варто зауважити, що більшість з тих, хто виїхав - це мешканці 5-кілометрової прикордонної зони.
"Розповсюджуючи подібні фейки, ворог намагається створити собі інфоалібі перед імовірними майбутніми терактами, а також дискредитувати Збройні сили України", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше пропаганда РФ запустила фейкову інформацію щодо того, що "київський режим" планує влаштувати теракт в Умані.
Ми також повідомляли, що на тому тижні російські Telegram-канали публікували фейкові відео, на яких демонструється нібито обмін полоненими між українською та російською сторонами у форматі 94 на 95.
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