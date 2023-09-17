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У Феодосії зранку лунали вибухи, в районі нафтобази перекрили дорогу, - ЗМІ

Неділя 17 вересня 2023 14:45
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У Феодосії зранку лунали вибухи, в районі нафтобази перекрили дорогу, - ЗМІ Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Феодосії зранку пролунали вибухи. Нібито ППО російських терористів збило безпілотник на підльоті до місцевої нафтобази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Підписники повідомляють, що у Феодосії був вибух о 10 ранку, інші пишуть, що о 12 годині. Також зараз у районі нафтобази перекрито дорогу", - стверджує канал.

Водночас як пише російське онлайн-видання Mash, на підльоті до нафтобази було збило БпЛА. Зокрема додали, що лише за ніч ППО терористів нібито збила 6 дронів.

Фото: у Феодосії зранку лунали вибухи, в районі нафтобази перекрили дорогу (t.me/breakingmash/)

Варто додати, що наразі інші подробиці не розкриваються. Зокрема військове командування України або ж російських терористів жодним чином не коментували інформацію.

Вибухи в Криму

Останні місяці в Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи це атаки дронів по півострову чи "бавовна" на Кримському мосту.

Наприклад, вночі 14 вересня у Криму біля Євпаторії лунали гучні вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в районі військової бази. Терористи, зі свого боку, стверджували про нібито "успішне відбиття української атаки з 11 БПЛА".

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