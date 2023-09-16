Росіяни обстріляли автомобіль у Харківській області, є жертви

Російські військові обстріляли цивільну автівку в Харківській області. В результаті атаки загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

Інцидент стався на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, окупанти стріляли з ПТКР.

Станом на зараз відомо про двох загиблих - чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік.

Крім того, сьогодні близько 11:00 російські загарбники обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, а також було пошкоджено автомобіль.

На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Так, сьогодні загарбники обстріляли Харків ракетами С-300. В результаті атаки постраждали пʼятеро осіб.

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