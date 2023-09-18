ВСУ освободили Клещиевку, а россияне "Искандерами" ударили по Харькову: новости за выходные

Война РФ против Украины

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Россияне обстреляли Харьков ракетами "Искандер-К"

Российские войска, в субботу, 16 сентября, атаковали Холодногорский район Харькова ракетами "Искандер-К". В результате обстрела пострадали шесть работников одного предприятия.

"Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основу крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К", - рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

ВСУ освободили Клещиевку под Бахмутом

Украинские военные в воскресенье сообщили об освобождении населенного пункта Клещиевка под Бахмутом. Россиян выгнали бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады и бригады "Лють" из состава "Гвардии наступления".

"Но противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает со всех возможных средств огневого поражения", - отмечали военнослужащие.

Россияне переместили три больших десантных корабля в Азовское море

После удара по бухте Севастополя, в результате которого были уничтожены десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов", российские оккупанты решили передислоцировать три больших десантных корабля из Черного в Азовское море.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что процессы, касающиеся освобождения украинской территории, будут продолжаться и дальше.

РФ утром воскресенья атаковала Украину дронами и ракетами

Утром воскресенья российские войска выпустили по Украине 6 ударных беспилотников и 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55. Основным направлением удара был юг Одесской области.

Противовоздушная оборона, как рассказали в Воздушных силах Украины, работала по маршруту следования ракет и беспилотников. В результате боевой работы были сбиты 12 воздушных целей - 6 дронов и 6 ракет.

Тем не менее все же было зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.

Столтенберг призвал готовиться к "длительной войне" в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины не закончится в ближайшее время, поэтому нужно готовиться к длительной борьбе.

Он подчеркнул, что все хотели бы быстрого мира. Но, по его мнению, если украинцы прекратят борьбу, то проиграют России.

"Но в то же время мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет... Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", - добавил генсек НАТО.

Зеленский выступит в четверг перед сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить перед американскими сенаторами в четверг, 21 сентября. Это произойдет во время его визита в Вашингтон.

Встречу с сенаторами в комментарии телеканалу CNN анонсировал неназванный помощник украинского президента. Ожидается, что Зеленский выступит перед сенаторами около 10:00 по местному времени, когда будет находиться на Капитолийском холме.

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