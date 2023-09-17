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Над Дніпропетровською областю збили ракету окупантів

Дніпропетровська область, Неділя 17 вересня 2023 07:54
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Над Дніпропетровською областю збили ракету окупантів Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під час ракетної атаки російських окупантів цього ранку силами та засобами протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровською областю була збита ворожа крилата ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака та голову обласної ради Миколу Лукашука.

Чиновник зазначив, що цей ранок був тривожний і для області, і для всієї країни.

"Сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над нашим регіоном", - розповіли в ОВА.

Як уточнили в облраді, вночі війська РФ випустили по Україні крилаті ракети з Ту-95мс (що злетіли з аеродрому "Оленья").

"Одну з ракет збили над Дніпропетровщиною наші Повітряні Сили. Дякую захисникам неба з ПвК "Схід", - написав Лукашук у Telegram.

Крім того, російські окупанти цієї ночі обстрілювали Нікопольський район з артилерії. Під удари противника потрапила Покровська сільська громада, по якій загарбники випустили понад півдесятка снарядів.

"Якої шкоди завдано, нині з'ясовують. Втім, головне, люди цілі", - додав глава ОВА.

Повітряна атака вночі 17 вересня

Російські окупанти в ніч на 17 вересня влаштували чергову ракетну та дронову атаку по території України. Противник запустив ракети з Каспію, а безпілотники – з боку Чорного моря. Близько 4:50 повітряну тривогу було оголошено в Києві, а потім і по всій території України.

Ворожі ракети спочатку летіли у напрямку Кременчука та Умані, проте потім змінили курс на Одеську область.

Вибухи пролунали в Одесі, де також працювали системи протиповітряної оборони з метою противника.

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Дніпропетровська область ракетна атака ПВО Війна Росії проти України
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