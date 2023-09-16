ЗСУ активізували зусилля з форсування Дніпра в Херсонській області: карти боїв ISW

ЗСУ активізували свої зусилля по перетину річки Дніпро в Херсонській області, а у росіян не вистачає сил, щоб цьому завадити. Крім цього, Сили оборони знищили в Андріївці Донецької області залишки 72-ї окремої мотострілецької бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та просунулися 15 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, показують, що російські війська просувалися на захід від Райгородки (12 км на захід від Сватового). 14 вересня російський агрегатор новин заявив, що російські війська просунулися поблизу Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового).

15 вересня російський військовий блогер заявив, що підрозділи російської 138-ї окремої мотострілецької бригади (6-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) форсували річку Оскіл біля Новоминська (20 км на північний схід від Куп’янська) на фронті шириною майже чотири кілометри та увійшли в український тил в районі поблизу Дворічної (17 км на північний схід від Куп’янська), але інший російський "воєнкор" спростував це твердження та заявив, що ситуація в цьому районі суттєво не змінилася.

Російські джерела стверджували 14 і 15 вересня, що російські війська проводили наступальні операції поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська), Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), Берестового (20 км на північний захід від Сватового), Серебрянського лісництва (10 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Речник Генштабу України та Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що російські війська 14 і 15 вересня не проводили наступальних дій на Куп'янському та Лиманському напрямках. Євлаш заявив, що на Куп’янському напрямку діють підрозділи 25-ї загальновійськової армії (ЗВО) РФ. Раніше ISW оцінювало, що новосформований 25-й CAA, ймовірно, має низьку якість або недостатню міцність.

Російські військові заявили, що 15 вересня українські війська вели наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися. Речник Міністерства оборони (МО) Росії та Російського центру угруповання військ Олександр Савчук заявив, що українські сили невдало атакували поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські сили звільнили Андріївку (10 км на південний захід від Бахмута) і досягли подальших успіхів у районі Бахмута 15 вересня. Український Генеральний штаб та інші українські офіційні особи повідомили, що українські сили звільнили Андріївку 14 вересня та досягли невизначеного часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмут) 15 вересня.

Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад звільнив Андріївку та "повністю знищив" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) після оточення населеного пункту. Підрозділи 72-ї бригади раніше зазнали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута у травні 2023 року та, ймовірно, повністю деградували.

Українська 3-я десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої. Багато російських джерел або заперечували, що українські війська звільнили поселення, або стверджували, що повне знищення поселення під час боїв робить український контроль над поселенням тактично незначним.

Один російський військовий блогер стверджував, що російські сили наразі контролюють висоти на схід від Андріївки. Інші російські військові блогери визнали, що тактична ситуація російських військ на південь від Бахмута погіршується, і висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили витіснили російські війська з Кліщіївки та намагаються закріпитися в населеному пункті, хоча інші російські "воєнкори" стверджували, що російські війська контролюють село. Один з них стверджував, що українські сили безуспішно намагалися увійти в сам Бахмут з ​​південного заходу. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська відбили український штурм поблизу Майорського (21 км на південь від Бахмута).

Російські війська контратакували навколо Бахмута, але 15 вересня не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували безуспішні спроби прорвати українську оборону біля Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута) і намагалися відновити втрачені позиції біля Ягідного (2 км на північ від Бахмута). Російський військовий блогер стверджував, що російські сили контратакували поблизу Андріївки та відбили кілька невизначених втрачених позицій.

Російські війська 15 вересня продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Ласточкиного (5 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївки та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський військовий блогер стверджував, що бої тривають на північ від Опитного (4 км на південь від Авдіївки) і Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки), а також біля Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки). Він стверджував, що російські війська продовжують наступальні операції на північ і південь від Мар’їнки, але не досягли значного прогресу.

"Південна вісь"

15 вересня українські війська продовжили наступ на кордоні Донецько-Запорізької області, але не зробили жодних заявлених або підтверджених наступань. У Генштабі України повідомили, що українські сили продовжують вести штурм на Шахтарському напрямку в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Російські джерела, зокрема Міноборони (МО), стверджували, що українські війська здійснили невдалі атаки поблизу Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки), Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), Новомайорського ( 18 км на південний схід від Великої Новосілки), та Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки). Російські джерела стверджують, що українські сили зменшили інтенсивність своїх атак біля Новомайорського.

15 вересня українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але не робили жодних заявлених чи підтверджених наступань. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та завдають значних втрат російській живій силі та техніці поблизу Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що українські сили проводили невдалі штурми поблизу Роботиного (12 км на південь від Оріхова) та Вербового. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили все ще контролюють Вербове і що українські сили не знаходяться близько до населеного пункту.

Інший російський військовий блогер заявив, що російські війська не контролюють Роботине і відступили з околиць населеного пункту в прилеглі ліси. Він стверджував, що українські сили також атакували поблизу Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова). Український сапер, який діяв на Запорізькому напрямку, заявив, що російські війська настільки щільно замінували території, що для очищення ділянки площею 50 квадратних метрів на цьому напрямку може знадобитися до доби.

Повідомляється, що 12 вересня російські війська продовжили наземні атаки в західній Запорізькій області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська атакували з Лугівського (18 км на південний схід від Оріхова), намагаючись обійти українські сили з флангу. Російські військові блогери розширили кадри, на яких стверджується, що підрозділи російського 247-го гвардійського полку ВДВ (7-ї дивізії ВДВ) діють поблизу Вербового. Ще один російський "воєнкор" розширив кадри, на яких стверджується, що на оріхівському напрямку діють елементи російського спецназу "Осман".

Російські військові блогери продовжували висловлювати занепокоєння щодо обмеженого перетину Україною річки Дніпро в Херсонській області 14 і 15 вересня. Російські військові блогери стверджували, що українські сили активізували свою діяльність на невизначених островах дельти річки Дніпро біля Антонівського мосту, щоб закріпити позиції на майбутнє наступ на східний (лівий) берег Херсонської області.

Російські війська, ймовірно, не володіють живою силою, необхідною для захисту від значної української атаки на цій ділянці фронту, враховуючи, що російське командування перекинуло кілька підрозділів із Херсонської області до Запорізької області. Один російський військовий блогер визнав, що російським силам не вистачає можливостей для проведення власних значних операцій з переправи через річку в цьому районі, зокрема через брак снарядів для артилерійської підготовки.

Українські та західні військові джерела розповіли більше подробиць про останні резонансні українські удари по російських військових активах поблизу Севастополя та Євпаторії в окупованому Криму. Командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук 15 вересня підтвердив, що українські війська завдали ударів по російському десантному кораблю класу "Мінськ Ропуча" та підводному човну класу "Кіло" в Севастополі за допомогою крейсерських ракет Storm Shadow і SCALP (французький варіант Storm Shadow.

Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО Великобританії) оцінило, що українські удари по Мінську функціонально знищили судно, на йго відновлення, ймовірно, знадобляться роки та кілька сотень мільйонів доларів.

Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що російським силам знадобиться кілька місяців, щоб вивезти уламки з сухих доків у Севастополі, що зробить їх на даний момент непридатними для використання та стане серйозною проблемою для обслуговування Чорноморського флоту. Військово-морські сили України також підтвердили інформацію про те, що 14 вересня ВМС України знищили російську систему протиповітряної оборони С-400 "Тріумф", імовірно поблизу Євпаторії.

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