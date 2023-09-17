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Бійці ЗСУ заявили про звільнення Кліщіївки під Бахмутом

Кліщіївка, Неділя 17 вересня 2023 19:24
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Бійці ЗСУ заявили про звільнення Кліщіївки під Бахмутом Фото: в ЗСУ заявили про звільнення Кліщіївки (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові звільнили Кліщіївку під Бахмутом. Однак ворог не полишає спроб відновити контроль над втраченими територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Бригада розмістила у себе на сторінці у Facebook відеозапис з військовими, які перебувають у Кліщіївці. Військові повідомили, що населений пункт було звільнено бійцями 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та бригадою "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

"Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження", - наголосили військовослужбовці.

Новина доповнюється....

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