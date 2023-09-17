ua en ru
Нд, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Криму стався вибух в районі мису Фіолент. Там частини радіорозвідки та ППО

Крим, Неділя 17 вересня 2023 20:51
UA EN RU
У Криму стався вибух в районі мису Фіолент. Там частини радіорозвідки та ППО Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В окупованому Севастополі (Крим) пролунав вибух. Його чули в районі мису Фіолент, де розташовані російські військові частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Крымский ветер".

За попередніми даними, вибух стався або в районі російської частини радіотехнічної розвідки, або в районі частини протиповітряної оборони. Ці військові частини розташовані поруч.

У Криму стався вибух в районі мису Фіолент. Там частини радіорозвідки та ППО

Також Telegram-канал опублікував фотографію, на якій видно великий стовп диму та полум'я від вибуху.

У Криму стався вибух в районі мису Фіолент. Там частини радіорозвідки та ППО

За даними Telegram-каналу, на місце події вже вирушили автомобілі "швидкої". Окупаційна влада поки що не коментувала подію.

Вибухи в Криму

Останнім часом в Криму все частіше трапляються вибухи. Окупанти постійно заявляють про нібито успішні відбиття атак безпілотників чи ракетних ударів.

Проте в ніч на 13 вересня в Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Там на ремонті перебували великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Головне управління розвідки заявило, що удар завдали українські війська. За даними української розвідки, десантний корабель та підводний човен відновленню не підлягають.

Водночас британське ЗМІ Sky News з посиланням на українські та західні джерела повідомило, що удар було завдано крилатими ракетами Storm Shadow.

Більше про те, як Україні вдалося підбити російський підводний човен читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні доведеться "викурити" росіян з Криму, якщо вони не підуть з півострова самостійно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Крым Вибух
NEWS
Канада виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України
Канада виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна