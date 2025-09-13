ЗСУ зірвали наступ росіян на Суми, а ЄС продовжив санкції проти Росії: новини за 12 вересня

ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, українські війська повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. Ворог зазнав великих втрат.

"Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", - розповів президент.

Він додав, що ЗСУ також продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.

ЄС продовжив санкції проти Росії

Країни Європейського Союзу погодили продовження ще на пів року санкцій проти Росії, введених за агресивну війну проти України.

Водночас у контексті перегляду санкцій ЄС вирішив не поновлювати список одним фігурантом та виключити зі списку одну померлу особу.

Також ЄС завершує роботу над 19-м пакетом заходів, "розглядаючи додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки". Його можуть представити вже 17 вересня.

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" через атаку дронів на Польщу

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

За його словами, місія, яка розпочнеться сьогодні ввечері, включатиме низку ресурсів, включаючи повітряні та наземні бази.

Союзники, включаючи Данію, Францію, Велику Британію та Німеччину, вже взяли на себе зобов'язання щодо участі в місії, інші також планують приєднатися.

Однак операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО.

Для України запустили інтеграційну програму на 375 млн євро

У рамках процесу вступу України до Євросоюзу запускається нова програма. Вона називається Ukraine Transition Program і розрахована на три роки.

Бюджет програми становитиме 375 млн євро. Програма також має три ключові напрями.

"Три ключові напрямки - підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток демократичних інститутів", - зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга.

США підготували для G7 план тиску на Росію

За інформацією Bloomberg, США запропонують членам "Великої сімки" посилити санкційний і тарифний тиск на Росію. Зокрема, планується розробити механізм для конфіскації російських активів.

Детальніше про план - у матеріалі РБК-Україна.

Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ

Дрони СБУ вдарили по найбільшому нафтоналивному порту Росії у Балтійському морі - "Приморську". У порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено.