ЗМІ дізналися, коли ЄС представить 19-й пакет санкцій проти Росії

П'ятниця 12 вересня 2025 16:59
ЗМІ дізналися, коли ЄС представить 19-й пакет санкцій проти Росії Фото: ЗМІ дізналися, коли ЄС представить 19-й пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія у середу, 17 вересня, готується представити 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Devdiscourse.

Зазначається, що новий пакет санкцій має на меті посилити тиск на Росію у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Санкції будуть спрямовані на "тіньовий" флот РФ, банківську систему та додаткові обмеження на продаж російської нафти.

Крім того, Комісія розглядає можливість включення до чорного списку деяких банків з двох країн Центральної Азії, а також незалежних нафто­переробних заводів у Китаї, щоб ще більше ізолювати Росію з економічної точки зору.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо ЄС схвалив вже 18 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року і працює над 19-м пакетом заходів.

Євросоюз запровадив санкції проти понад 2500 фізичних і юридичних осіб з Росії, що включає в себе керівництво країни, високопоставлених чиновників, бізнесменів і олігархів, пропагандистів, а також співробітників і компанії військового, космічного, хімічного та енергетичного секторів.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Однак останнім часом Угорщина стала перешкоджати автоматичному продовженню санкцій, після того, як прем'єр Віктор Орбан відчув підтримку президента США Дональда Трампа.

Додамо, ЄС оцінює збитки Москви від міжнародних санкцій у 450 млрд доларів з 2022 року.

