Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ

Росія, П'ятниця 12 вересня 2025 13:43
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб РФ Фото: дрони вразили ключовий порт РФ (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Дрони СБУ вдарили по найбільшому нафтоналивному порту РФ у Балтійському морі - "Приморську". У порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Цієї ночі безпілотники Служби безпеки України вразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

"Приморськ" - це ключовий хаб для завантаження «тіньового флоту», з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно 15 млрд доларів", - зазначив співрозмовник видання.

Фото: дрони СБУ вразили порт "Приморськ" (соцмережі)

Повідомляється, що внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено.

Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до 41 млн доларів.

Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ:

  • "НПС-3",
  • НПС "Андреаполь",
  • "НПС-7".

Як відомо, вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу "Усть-Луга".

"СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора. А оскільки економіка РФ тримається на нафті - кожна така "бавовна" б’є по їхній здатності воювати проти нашої держави. Ці санкції триватимуть доти, доки в Україні не настане справедливий мир", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, що в ніч на 12 вересня, у Ленінградській області (РФ) невідомі дрони вдарили по нафтоналивному порту "Приморськ", загорівся один із кораблів.

Ми повідомляли, що ще спочатку стало відомо, що Росію знову атакували невідомі безпілотники.

Відомо, що вибухи прогриміли у Курській і Брянській областях та в Підмосков'ї. У Смоленській області, ймовірно, атаковано нафтобазу "Кардімове".

Російська Федерація Війна Росії проти України
