Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

П'ятниця 12 вересня 2025 10:18
Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії Фото: Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У п'ятницю, 12 вересня, Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Список розширили ще на 30 позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові санкції спрямовані проти ще 70 суден, які використовувалися для транспортування російської нафти.

Також обмеження торкнулися 30 компаній і осіб, які причетні до постачання російській армії обладнання, що використовується в системах озброєння, включаючи одну китайську компанію і одну, розташовану в Туреччині.

Санкцій проти РФ

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі анонсував додаткові санкцій проти Росії, проте не розкрив деталей майбутніх обмежень.

Також нещодавно Велика Британія ввела санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації українських дітей.

До списку потрапили мати лідера Чечні Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та Фонд Ахмата Кадирова, який організовує табори перевиховання і мілітаризації дітей. Загалом санкції торкнулися восьми осіб і трьох організацій, пов’язаних із Кремлем.

Крім того, Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни проти України.

Нові обмеження, очікувані у вересні, спрямовані на "тіньовий флот" і компанії, які допомагають Москві обходити обмеження.

