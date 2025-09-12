Санкції проти Росії: ЄС виключив зі списку одного фігуранта

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на пів року, але виключив зі списку одного фігуранта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

Як повідомляється, сьогодні Європейська рада вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців - до 15 березня 2026 року.

Чинні обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд фізичних осіб на територію ЄС або транзит через неї, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам та організаціям, що входять до переліку.

Зазначається, що санкції продовжуватимуть застосовуватися до понад 2500 осіб та організацій, які є відповіддю на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Водночас у контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не поновлювати список однієї особи та виключити зі списку одну померлу особу.