Санкції проти Росії: ЄС виключив зі списку одного фігуранта

П'ятниця 12 вересня 2025 22:25
UA EN RU
Санкції проти Росії: ЄС виключив зі списку одного фігуранта Фото: ЄС продовжив санкції проти Росії, але виключив одного фігуранта (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на пів року, але виключив зі списку одного фігуранта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

Як повідомляється, сьогодні Європейська рада вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців - до 15 березня 2026 року.

Чинні обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд фізичних осіб на територію ЄС або транзит через неї, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам та організаціям, що входять до переліку.

Зазначається, що санкції продовжуватимуть застосовуватися до понад 2500 осіб та організацій, які є відповіддю на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Водночас у контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не поновлювати список однієї особи та виключити зі списку одну померлу особу.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, ЄС схвалив вже 18 пакетів санкцій проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року і працює над 19-м пакетом заходів.

Євросоюз запровадив санкції проти понад 2500 фізичних і юридичних осіб з Росії, що включає в себе керівництво країни, високопоставлених чиновників, бізнесменів і олігархів, пропагандистів, а також співробітників і компанії військового, космічного, хімічного та енергетичного секторів.

За інформацією ЗМІ, Європейська комісія готується представити 19-й пакет санкцій проти Росії у середу, 17 вересня.

Сьогодні країни Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Однак останнім часом Угорщина стала перешкоджати автоматичному продовженню санкцій, після того, як прем'єр Віктор Орбан відчув підтримку президента США Дональда Трампа.

Додамо, ЄС оцінює збитки Москви від міжнародних санкцій у 450 млрд доларів з 2022 року.

