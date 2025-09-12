НАТО запускає операцію "Східний вартовий" через атаку дронів на Польщу

НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це безрозсудно та неприйнятно. Ми не можемо допустити, щоб російські безпілотники входили в повітряний простір союзників", - зазначив Рютте, оголошуючи операцію.

За його словами, місія, яка розпочнеться сьогодні ввечері, включатиме низку ресурсів, включаючи повітряні та наземні бази.

Генсек НАТО додав, що союзники, включаючи Данію, Францію, Велику Британію та Німеччину, вже взяли на себе зобов'язання щодо участі в місії, а інші також планують приєднатися.

Головнокомандувач НАТО Алексус Грінкевич заявив, що НАТО захищатиме кожен сантиметр території Альянсу.

"Польща та громадяни всіх країн Альянсу повинні бути впевнені в нашій швидкій реакції на початку цього тижня та в нашій важливій заяві, зробленій тут сьогодні", - сказав він.