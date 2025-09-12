ua en ru
Для України запустили інтеграційну програму на 375 млн євро: деталі

Київ, П'ятниця 12 вересня 2025 17:00
UA EN RU
Для України запустили інтеграційну програму на 375 млн євро: деталі Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Роман Кот, Данило Крамаренко

У рамках процесу вступу України до Євросоюзу запускається нова програма. Вона називається Ukraine Transition Program і розрахована на три роки.

Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська сторона особливо розраховує на головування Данії в Євросоюзі. І чекає, що найближчим часом відкриються кластери в переговорах про вступ до ЄС.

"Сьогодні Ларс (міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, - ред.) офіційно запустить нову Ukraine Transition Program", - зазначив український міністр.

Він також підкреслив, що цей системний інтеграційний проєкт розрахований на три роки. А його бюджет становитиме 375 млн євро. Програма також має три ключові напрями.

"Три ключові напрямки - підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток демократичних інститутів", - додав Сибіга.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна вийшла на "фінішну пряму" перевірки свого законодавства на відповідність нормам Європейського Союзу.

Вступ України до Євросоюзу винесено в окремий пункт майбутніх гарантій безпеки. Офіційний Київ наполягає на тому, щоб переговорні кластери відкрилися ще 2025 року.

Серед більшості членів ЄС є консенсус щодо цього. Єдиний, хто виступає проти, - Угорщина. Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив здивування з цього приводу, оскільки навіть Росія нібито не проти вступу України до Євросоюзу.

Як заявив угорський міністр Петер Сійярто, Будапешту нібито "байдуже, що Москва думає про членство України в ЄС".

