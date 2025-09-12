Для України запустили інтеграційну програму на 375 млн євро: деталі

У рамках процесу вступу України до Євросоюзу запускається нова програма. Вона називається Ukraine Transition Program і розрахована на три роки.

Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна .

За його словами, українська сторона особливо розраховує на головування Данії в Євросоюзі. І чекає, що найближчим часом відкриються кластери в переговорах про вступ до ЄС.

"Сьогодні Ларс (міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, - ред.) офіційно запустить нову Ukraine Transition Program", - зазначив український міністр.

Він також підкреслив, що цей системний інтеграційний проєкт розрахований на три роки. А його бюджет становитиме 375 млн євро. Програма також має три ключові напрями.

"Три ключові напрямки - підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, розвиток демократичних інститутів", - додав Сибіга.