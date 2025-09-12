ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Як розповів глава держави, сьогодні він провів дуже змістовну Ставку верховного головнокомандувача. Обговорили постачання систем ППО та ракет до них, потреби ЗСУ та наявні ресурси захисту.

"Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати - у всіх власна частина відповідальності", - зазначив Зеленський.

За його словами, є хороші показники у виробництві дронів-перехоплювачів. Водночас важливо нарощувати підготовку операторів.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на ключових напрямках фронту.

"Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", - повідомив президент.

Він додав, що ЗСУ також продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.

"Обговорили наші потреби у зброї - наше українське виробництво, закупівлі, допомогу партнерів. Забезпечуємо силу для нашої армії", - зазначив Зеленський.