ВСУ сорвали наступление россиян на Сумы, а ЕС продлил санкции против России: новости за 12 сентября

ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, украинские войска полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы. Враг понес большие потери.

"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", - рассказал президент.

Он добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье.

ЕС продлил санкции против России

Страны Европейского Союза согласовали продление еще на полгода санкций против России, введенных за агрессивную войну против Украины.

В то же время в контексте пересмотра санкций ЕС решил не обновлять список одним фигурантом и исключить из списка одно умершее лицо.

Также ЕС завершает работу над 19-м пакетом мер, "рассматривая дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки". Его могут представить уже 17 сентября.

НАТО запускает операцию "Восточный страж" из-за атаки дронов на Польшу

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

По его словам, миссия, которая начнется сегодня вечером, будет включать ряд ресурсов, включая воздушные и наземные базы.

Союзники, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию, уже взяли на себя обязательства по участию в миссии, другие также планируют присоединиться.

Однако операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО.

Для Украины запустили интеграционную программу на 375 млн евро

В рамках процесса вступления Украины в Евросоюз запускается новая программа. Она называется Ukraine Transition Program и рассчитана на три года.

Бюджет программы составит 375 млн евро. Программа также имеет три ключевых направления.

"Три ключевых направления - поддержка устойчивости и раннее восстановление, энергетическая безопасность и переход на зеленую энергетику, развитие демократических институтов", - отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.

США подготовили для G7 план давления на Россию

По информации Bloomberg, США предложат членам "Большой семерки" усилить санкционное и тарифное давление на Россию. В частности, планируется разработать механизм для конфискации российских активов.

Подробнее о плане - в материале РБК-Украина.

Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб РФ

Дроны СБУ ударили по крупнейшему нефтеналивному порту России в Балтийском море - "Приморску". В порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена.