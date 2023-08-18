ЗСУ збили два російські Ка-52, а Німеччина передала системи ППО: новини за 17 серпня

Вчора, 17 серпня 2023 року, українські воїни знищили два ворожих гелікоптери Ка-52. А Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли системи ППО.

Війна Росії проти України: останні новини

Українські воїни "приземлили" два ворожих гелікоптери Ка-52

Українські бійці протягом ранку збили вже другий російський вертоліт Ка-52. Цього разу - у Запорізькій області.

Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили ворожий вертоліт в районі Роботине Запорізької області.

Інший борт українські захисники знищили на Бахмутському напрямку вранці 17 серпня. Командувач Повітряних сил Микола Олещук також подякував підрозділу Зенітно-ракетних військ Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіуса дії та переносні радари

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. У ньому є пускові установки для посилення протиповітряної оборони.

У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T SLS.

Також Берлін надав:

4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше Німеччина передала 12 460 таких снарядів);

10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше було передано 8 одиниць);

4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);

8 навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Не лише ракети. У Повітряних силах розповіли про російське озброєння з іноземними компонентами

Російські військові обстрілюють Україну за допомогою озброєння з іноземними компонентами. При цьому йдеться не лише про ракети чи дрони, а й про авіацію.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Україна має вцілілі уламки російського озброєння. Спеціальні центри досліджень проводять аналіз обладнання, яке у них знаходиться.

"Країнам Заходу, мабуть, і показували, що ось ракета, ось дрон, ось запчастина, ось фірма яка її робить. Але, на жаль, продовжують ці запчастини якось доходити до країни-окупанта", - сказав він.

При цьому, за його словами, йдеться не лише про "Шахеди", адже Росія також виробляє ракети й гелікоптери, зокрема Ка-52.

Мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили: Зеленський підписав закони

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.

Глава держави підписав закон №9532 про продовження воєнного стану, а також закон №9533 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що це вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Легендарна бригада "Азов" відновилася і вже виконує бойові завдання, - НГУ

Бригада спеціального призначення "Азов" вже відновила свої сили та вже виконує бойові завдання в Луганській області.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва", - сказав заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Миколу Уршалович.

Уршалович додав, що воїни "Азову" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.

Так, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та шляхопрокладач "Бат-2" окупантів.

При цьому, як зазначив Уршалович, обидві цілі були вражені прямим влучанням, що вкотре підтверджує високий рівень підготовки особового складу цього підрозділу.

Країни Балтії приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Естонія, Латвія та Литва приєдналися до декларації країн "Великої сімки" щодо підтримки гарантій безпеки для України.

Так, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш та прем’єр Литви Інгріда Шимоніте заявили про приєднання до декларації G7.

"Ми будемо працювати з Україною у рамках цієї міжнародної рамки, щоб створити безпекові зобов’язання та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, підтримувати економічну стабільність та відбудову, забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху", - йдеться у заяві.

Звільнення обласних воєнкомів. Зеленський затвердив рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України", - йдеться у документі.

Що передбачає рішення РНБО

Нагадаємо, ще 11 серпня Рада нацбезпеки та оборони вирішила рекомендувати головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити всіх начальників обласних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

На їх посади доручили призначити військових, які пройшли фронт, але не можуть зараз воювати з причин проблем зі здоров'ям.

Чехія передасть Україні партію вертольотів Мі-24В

Чехія отримує від Сполучених Штатів Америки нові вертольоти, а старі Мі-24В списує і планує передати Україні.

За її словами, вертольоти Мі-24В/35 відмінно впоралися зі своїм завданням, хоча і прослужили довше, ніж очікувалося. Від США Чехія отримає вертольоти типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхня історія точно не закінчена. Ми обов'язково знайдемо застосування цим вертольотам. Це все, що я скажу з цього приводу, тому що принципово не коментую постачання в Україну", - сказала міністр оборони.

Міністр не сказала, про яку кількість вертольотів ідеться. Вона уточнила, що Чехія також необхідно мати запасні частини для вертольотів серії "Мі". Вони перебувають у санкційних списках, тому придбати їх не так і просто.

США ввели санкції проти групи співробітників ФСБ Росії

Сполучені Штати Америки вчора, 17 серпня, ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили чотири співробітники ФСБ.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вкотре вживає заходів для притягнення уряду Росії до відповідальності за отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайан Е. Нельсон сказав, що вони в такий спосіб нагадують російському диктатору Володимиру Путіну і його режиму, що є наслідки не лише за ведення жорстокої і неспровокованої війни проти України, а й за порушення прав людини російського народу.

На півдні до +35, а в Карпатах дощі: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

В Україні зберігається спека. Температура повітря підніметься до +35 градусів у південних областях 18 серпня. При цьому у Карпатському регіоні можливі дощі.

У Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Температура вночі очікується на рівні 15-20°; вдень 28-33°, у південній частині до 35°. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області невелика хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°; по області вночі 15-20°, вдень 28-33°. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.