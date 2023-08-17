Естонія, Латвія та Литва приєдналися до декларації країн "Великої сімки" щодо підтримки гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву прем’єр-міністрів трьох країн.

Так, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, прем’єр Латвії Кріш’яніс Каріньш та прем’єр Литви Інгріда Шимоніте заявили про приєднання до декларації G7.

"Ми будемо працювати з Україною у рамках цієї міжнародної рамки, щоб створити безпекові зобов’язання та механізми, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, підтримувати економічну стабільність та відбудову, забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху", - йдеться у заяві.

Фото: країни Балтії приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України (twitter.com/kajakallas)

У ній також значиться, що боротьба України проти РФ допомагає захистити євроатлантичну безпеку та міжнародний порядок. Прем'єри обіцяють підтримувати Україну до перемоги та брати участь у міжнародних зусиллях для захисту її незалежності, демократії і добробуту, а також притягнення до відповідальності відповідальних за злочин агресії.

При цьому вони переконані, що тільки членство у НАТО надасть Україні безпекові гарантії та надійний інструмент стримування, щоб запобігти новій агресії РФ. Вони зазначили, що продовжать непохитну підтримку України, щоб вона якнайшвидше стала членом Альянсу.

Прем'єри країн Балтії також пообіцяли співпрацювати з Україною на її шляху до Євросоюзу та сподіваються на початок перемовин про вступ у 2023 році, після відповідної оцінки Єврокомісії.

"Сильна, незалежна і процвітаюча Україна, яка повністю інтегрована у євроатлантичну родину - це вкрай важливо для європейської безпеки", - говориться у спільній заяві.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО у липні країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у галузі безпеки та економіки.

Гарантії безпеки потрібні Україні для того, щоб уникнути повторного нападу РФ після завершення війни і до того, як держава стане членом НАТО.

До надання гарантій безпеки приєдналися вже понад 15 країн. Зокрема, нещодавно декларацію підписала Болгарія.

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