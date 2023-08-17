Росіяни терміново будують нову лінію оборони на Нікольському напрямку, - Андрющенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"По дорозі від Нікольського до Кінських Роздорів активна авіація ворога. Значна кількість вантажівок з живою силою та їх мотлохом повертається в Нікольську частину Маріупольського району. Розповідають місцевим про наказ "отступить за пирамидки", - написав Андрющенко.

скриншот deepstatemap.live

Окрім того, за його словами, росіяни почали активне окопування в районі лісів у Федорівському та Нікольському районах.

"Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське - Мангуш)", - додав радник мера Маріуполя.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська просувалися в Запорізькій та Донецькій областях. А росіяни залишили свої позиції в Урожайному.

Також українські захисники продовжують наступальні дії на заході Донецької області та поблизу Бахмута. Наші воїни мають локальні успіхи.

Вчора, 16 серпня, Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю ситуацію.