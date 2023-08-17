ЗСУ для звільнення Урожайного могли використовувати аналоги касетних снарядів США, - СNN

Під час звільнення села Урожайне Донецької області українські військові могли застосувати, зокрема, і подібні до касетних боєприпасів пристрої власного виробництва.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення Урожайного, коли знімальна група CNN разом з 35-ю бригадою морської піхоти наблизилася до його околиць.

На кадрах з дрону видно, як десятки російських військових тікають на південь від села. За словами двох експертів з озброєнь, які переглянули відеозаписи інцидентів, їх, очевидно, обстрілюють під час втечі іноді як видається, касетними боєприпасами. Експерти не захотіли розкривати свої імена, обговорюючи делікатне питання.

На відеозаписах видно, як десятки російських військових біжать відкритою дорогою, схоже, що вони були змушені бігти по асфальту, оскільки прилеглі поля і лісосмуги були заміновані. сказав пан Дикий. Росіяни також збиралися у великій кількості в будинках, які потім були обстріляні артилерією.

На відео з безпілотника також видно, як український танк самотужки заряджає російські позиції, стріляє і тягне за собою кабель, на якому закріплена вибухівка для розмінування. Заряди вибухають, коли танк відвертається від місця зіткнення, забезпечуючи вільне просування наступних підрозділів через мінні поля, що призвело до значних втрат.

"CNN не змогла підтвердити, що пристрої, ідентифіковані експертами як ймовірні касетні боєприпаси на відео з Урожайного, є зброєю, поставленою США. Вважається, що Україна виготовила кілька подібних пристроїв, які можуть використовуватися на фронті", - йдеться у повідомлення.

Звільнення Урожайного

16 серпня, українські воїни звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області. Як відзначила тоді ж заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, наступальні дії продовжуються.

Вже на наступний день, 17 серпня, з населеного пункту було евакуйовано останніх цивільних.

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