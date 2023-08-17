На півдні до +35, а в Карпатах дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра

В Україні зберігається спека. Температура повітря підніметься до +35 градусів у південних областях 18 серпня. При цьому у Карпатському регіоні можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра в Україні невелика хмарність.

У Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Температура вночі очікується на рівні 15-20°; вдень 28-33°, у південній частині до 35°.

Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області невелика хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 30-32°; по області вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Пожежна небезпека в Україні

Синоптики попереджають, що 17-19 серпня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та в Криму, 20 серпня й у Чернігівській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температурні рекорди

Нагадаємо, 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче +21,2 градусів.

При цьому температурні рекорди також фіксують у Європі та США. А вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще гарячіше.

Так, пекельна спека спричинила масштабні пожежі у Греції, зокрема на островах Родос та Корфу. Лісові пожежі спалахнули на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі. Гаваї також охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинули вже декілька десятків людей.

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