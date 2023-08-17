ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили: Зеленський підписав закони

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Київ, Четвер 17 серпня 2023 10:32
Мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили: Зеленський підписав закони Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні законопроєкти.

Глава держави підписав закон №9532 про продовження воєнного стану, а також закон №9533 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що це вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Воєнний стан

В Україні ввели воєнний стан через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року. Зазначимо, що це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Мобілізація

Наразі в Україні діє загальна мобілізація. Як зазначає військове командування, у першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військових, які проходили службу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Мобілізація в Україні
NEWS
ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб
ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб
DAILY
Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України