Українські військові збили російський Ка-52 на Бахмутському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука .

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку", - написав він.

Олещук також подякував підрозділу Зенітно-ракетних військ Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Вертоліт Ка-52

Вертоліт призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових гелікоптерів. Він може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Востаннє наші бійці збивали вертоліт такого типу 14 серпня - також на Бахмутському напрямку.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військові збили вже 314 ворожих вертольотів та 315 літаків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.