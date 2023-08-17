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Начальник Генштабу Словаччини відвідав Таврійський напрямок

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Четвер 17 серпня 2023 13:54
Начальник Генштабу Словаччини відвідав Таврійський напрямок Фото: начальник Генштабу ЗС Словаччини Даніель Змеко (facebook.com/PresscentrTavria)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Начальник Генерального штабу Збройних сил Словаччини генерал Даніель Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Під час зустрічі з захисниками та захисницями зі складу Сил оборони, українська сторона подякувала Словаччині за надану матеріально-технічну допомогу нашим воїнам.

Зокрема, вони відзначили ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словаччиною.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що начальник Генштабу Словаччини відвідував Україну минулого тижня. Тоді він зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вони обговорили обстановку на фронті, перебіг оборонних та наступальних операцій, а також дії противника.

Додамо, що Словаччина є одним з союзників України, що надає державі як військову, так і політичну підтримку.

Так, Словаччина вже передала українським пілотам свої винищувачі МІГ-29.

Словаччина також хоче виготовити САУ Zuzana 2 для України.

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