Окупанти під Куп'янськом повторюють тактику, як у Бахмуті? У ЗСУ розповіли про методи РФ

Російські окупанти під Куп'янськом повторюють тактику, яку використовували у Бахмуті. Загарбники кидають в атаки в'язнів з так званих загонів "Шторм-Z".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що окупанти на Куп'янському напрямку деяким чином повторюють тактику, як у Бахмуті.

"Певні елементи так. Зокрема, про це говорив командувач в інтерв'ю, що вони залучають так звані роти "Шторм-Z". Це репліка на підрозділи "Вагнера". Можливо, навіть менш вдала", - сказав речник.

За його словами, ці штурмові роти здебільшого складаються з в'язнів чи людей з кримінальним минулим. Проте вони менш підготовлені до бою, ніж найманці ПВК "Вагнера".

"У "вагнерівців" були потужні табори підготовки в тій же Ростовській області. "Шторм-Z" готуються набагато швидше, але елемент, який набирається туди, є схожим. Як правило, це люди з кримінальним минулим. Або ж ті, які під тиском правоохоронних органів, маючи ризики бути засудженим, підписують контракти", - пояснив Череватий.

Наступ ворога під Куп'янськом

Зазначимо, військове керівництво декілька тижнів тому заявило, що окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога.

Британська розвідка пояснювала, що "великий наступ" під Куп'янськом, який окупанти анонсували ще навесні, ймовірно, пов'язаний з тим, що РФ не покидає планів вийти на адмінмежі Луганської області.

За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там тривають важкі бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.