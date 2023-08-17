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Легендарна бригада "Азов" відновилася і вже виконує бойові завдання, - НГУ

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Четвер 17 серпня 2023 12:11
Легендарна бригада "Азов" відновилася і вже виконує бойові завдання, - НГУ Ілюстративне фото: бригада "Азов" відновилася і вже виконує бойові завдання (t.me/azov_media)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бригада спеціального призначення "Азов" вже відновила свої сили та вже виконує бойові завдання в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Миколу Уршаловича на брифінгу.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва", - сказав він.

Уршалович додав, що воїни "Азову" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.

Так, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та шляхопрокладач "Бат-2" окупантів.

При цьому, як зазначив Уршалович, обидві цілі були вражені прямим влучанням, що вкотре підтверджує високий рівень підготовки особового складу цього підрозділу.

Бійці "Азову"

Після оточення росіянами Маріуполя на початку березня 2022 року українські військові перемістилися на територію металургійного заводу "Азовсталь". Там бійці вели оборону до середини травня, перебуваючи під постійними бомбардуваннями та артилерійськими ударами.

В середині травня командири отримали наказ виходити з "Азовсталі", щоб зберегти життя українських захисників. Військові та цивільні виходили партіями протягом 5 днів.

22 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 - бійці "Азову". Тоді ж за посередництва Туреччини з полону були звільнені й п'ятеро командирів. Їхнє звільнення передбачало, що вони будуть перебувати в Туреччині до кінця війни.

Проте 8 липня із Туреччини в України повернулися командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

У середині липня Денис Прокопенко оголосив про повернення на службу.

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Нацгвардія Азовці
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