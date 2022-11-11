ЗСУ в Херсоні, перебої зі світлом та нова зброя для України: головне за тиждень

Українські прапори в Херсоні

Херсон повертається під контроль України після восьми місяців окупації. Люди на вулицях зустрічають військових із прапорами.

У Міноборони підтвердили, що українські військові – на підступах до Херсона, у місті вже перебувають спеціальні підрозділи. Головне управління розвідки закликає окупантів, яких російське командування залишило в Херсоні, здаватися в полон.

ЗСУ деокупують правобережжя Дніпра

За цей тиждень Сили оборони звільнили майже всю правобережну частину Херсонської області.

Згідно з картою бойових дій, 9 листопада було деокуповано не менше 12 населених пунктів, у наступні два дні ЗСУ продовжили просування. При цьому в ОК "Південь" заявили, що в області триває важка бойова робота, тому військові зберігають інформаційну тишу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня просування наших військ у глибину оборони противника становить до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км – це понад 40 населених пунктів.

У РФ оголосили про відведення військ

9 листопада Міноборони РФ наказало своїм військам відступити з правого берега Дніпра. Воєначальник окупантів Сергій Суровікін назвав це рішення "непростим", але воно нібито потрібне для збереження боєздатності військ. У п'ятницю військове командування країни-агресора відзвітувало про завершення перекидання військ з Херсона на оборонні рубежі лівобережжя Дніпра.

Під час відходу окупанти підірвали мости на правобережжі, зокрема було зруйновано Антонівський міст поряд із Херсоном.

Ще більше систем ППО для України

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну вже прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide від партнерів із Норвегії, США, Іспанії.

Також на цьому тижні стало відомо, що Іспанія планує передати для потреб української ППО Україні 2 зенітно-ракетні установки Hawk додатково до 4 анонсованих раніше.

Крім того, Італія готова розпочати постачання в Україну різних систем протиповітряної оборони, включаючи франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T та італійські Aspide.

Нові пакети військової допомоги

Німеччина оприлюднила список військової допомоги українським захисникам. У нові поставки увійшли ракети для системи ППО IRIS-T, бронемашини Dingo, датчики захисту від дронів та перешкод, розвідувальні безпілотники, тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh.

10 листопада у США оголосили, що черговий пакет допомоги на 400 млн доларів для України стане "значним внеском у посилення протиповітряної оборони". Штати передадуть ракети для ППО Hawk, а також чотири ЗРК Avenger з ракетами Stinger, боєприпаси для HIMARS та артилерії 155 мм, високомобільні машини HMMWV, гранатомети, стрілецьку зброю.

Націоналізація підприємств Коломойського, Жеваго та Богуслаєва

Комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

"Укрнафта" видобуває майже 90% нафти в Україні та є одним із найбільших власників АЗС. 40% акцій компанії належало Ігорю Коломойському. "АвтоКрАЗ" контролювався екс-депутатом від "Батьківщини" Костянтином Жеваго. Власником "Мотор Січ" був В'ячеслав Богуслаєв, заарештований за колабораційну діяльність та пособництво РФ у війні проти України.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні. Терміни поки що не відомі, але в Раді припускають, що йдеться про продовження ще на 3 місяці – до 19 лютого 2023 року.

Відповідні законопроекти перебувають на розгляді парламенту. Рішення мають ухвалити на найближчому пленарному засіданні.

Аварійні відключення світла

В Україні продовжуються перебої з електрикою після ракетних атак російських військ на об'єкти енергосистеми. Для стабілізації ситуації у регіонах діють графіки планових відключень. Але світло пропадає не за графіком через аварійні перевантаження.

В "Укренерго" обіцяють, що з наступного тижня відключень може поменшати, якщо не буде нових ворожих атак.

Нова "Мрія"

Держпідприємство "Антонов" розпочало будівництво нового літака-гіганта Ан-225 "Мрія" замість зруйнованого окупантами в Гостомелі.

У секретному режимі розпочалися конструкторські роботи. За оцінками експертів, зараз є близько 30% комплектуючих, які можна використовувати для другого зразка літака. Вартість оцінюється щонайменше 500 млн євро.

Коли у Києві можуть оголосити евакуацію

6 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що у Києві планують евакуювати 3 млн осіб у разі блекауту. Міський голова Віталій Кличко не виключив, що, можливо, доведеться їхати з міста, якщо світла і води не буде.

При цьому в КМДА наголосили, що ситуація у столиці повністю контрольована, причин говорити про евакуацію населення наразі немає. Але влада опрацьовує різні варіанти реагування на випадок НС.

Вибори у США

8 листопада американці проголосували на проміжних виборах до Конгресу. За попередніми підсумками, більшість місць у Палаті представників матимуть представники Республіканської партії. Розрив між республіканцями та демократами в Сенаті – мінімальний.

Результат виборів буде відомий не раніше 6 грудня, коли відбудеться другий тур у двох штатах. Докладніше про вибори США і на що чекати Україні від нового Конгресу можна прочитати в нашому матеріалі.

Скорочення міністерств

В Офісі президента та Кабінеті міністрів готують план оптимізації державного управління. У ході реформи очікується скорочення міністерств та кількості співробітників держапарату.

Імовірно, із 20 відомств може залишитися 14. Деякі міністерства об'єднають, а деякі ліквідують. Деталі реформи з'являться наприкінці цього року чи на початку 2023 року.

Скандал із Папою Римським

Папа Римський Франциск знову відзначився неоднозначними висловлюваннями щодо війни в Україні. Так, він заявив, що вражений жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не властива російському народу. Також, на думку Понтифіка, війну можна завершити "силою м'якого діалогу" без використання зброї.

Після цих скандальних заяв Глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Римському фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму на Київщині.

Смерть Стремоусова

9 листопада загинув так званий "тимчасово виконувач обов'язків губернатора" Херсонської області Кирило Стремоусов.

За повідомленнями російських ЗМІ, Стремоусов нібито загинув у ДТП. Проте в Україні не виключили, що російські окупанти могли влаштувати інсценування аварії.

Зазначимо, що про смерть Стремоусова стало відомо в день, коли в РФ оголосили про відведення військ із Херсона. 11 листопада відбувся похорон колаборанта в Сімферополі.