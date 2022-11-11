ВСУ в Херсоне, перебои со светом и новое оружие для Украины: главное за неделю

Украинские флаги в Херсоне

Херсон возвращается под контроль Украины после 8 месяцев оккупации. Люди на улицах встречают военных с флагами.

В Минобороны подтвердили, что украинские военные – на подступах к Херсону, в городе уже находятся специальные подразделения. При этом Главное управление разведки призывает оккупантов, которых российское командование оставило в Херсоне, сдаваться в плен.

ВСУ деоккупируют правобережье Днепра

За эту неделю Силы обороны освободили практически всю правобережную часть Херсонской области.

Согласно карте боевых действий, 9 ноября было деоккупировано не менее 12 населенных пунктов, в следующие два дня ВСУ продолжили продвижение. При этом в ОК "Юг" заявили, что в области идет тяжелая боевая работа, поэтому потому военные сохраняют информационную тишину.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км – это более 40 населенных пунктов.

В РФ объявили об отводе войск

9 ноября Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с правого берега Днепра. Военачальник оккупантов Сергей Суровикин назвал это решение "непростым", но оно необходимо якобы для сохранения боеспособности войск. В пятницу, военное командование страны-агрессора отчиталось о завершении переброски войск из Херсона на оборонные рубежи левобережья Днепра.

При отходе оккупанты взорвали мосты на правобережье, в частности был разрушен Антоновский мост рядом с Херсоном.

Еще больше систем ПВО для Украины

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в Украину уже прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide от партнеров из Норвегии, США, Испании.

Также на этой неделе стало известно, что Испания планирует передать для нужд украинской ПВО Украине 2 зенитно-ракетные установки Hawk дополнительно к 4-м анонсированным ранее.

Кроме того, Италия готова начать поставки в Украину различных систем противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide.

Новые пакеты военной помощи

Германия обнародовала список военной помощи украинским защитникам. В новые поставки вошли ракеты для системы ПВО IRIS-T, бронемашины Dingo, датчики защиты от дронов и помех, разведывательные беспилотники, тягачей-транспортеры танков M1070 Oshkosh.

10 ноября в США объявили, что очередной пакет помощи на 400 млн долларов для Украины станет "значительным вкладом в усиление противовоздушной обороны". Штаты передадут ракеты для ПВО Hawk, а также четыре ЗРК Avenger. с ракетами Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии 155 мм, высокомобильные машины HMMWV, гранатометы, стрелецкое оружие.

Национализация предприятий Коломойского, Жеваго и Богуслаева

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

"Укрнафта" добывает почти 90% нефти в Украине и является одним из крупнейших владельцев АЗС. 40% акций компании принадлежало Игорю Коломойскому. "АвтоКрАЗ" контролировалось экс-депутатом от "Батькивщины" Константином Жеваго. Владельцем "Мотор Сич" был Вячеслав Богуслаев, арестованный за коллаборационную деятельность и пособничество РФ в войне против Украины.

Продление военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в Украине. Сроки пока не известны, но в Раде допускают, что речь идет о продлении еще на 3 месяца - до 19 февраля 2023 года.

Соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении парламента. Решение должны принять на ближайшем пленарном заседании.

Аварийные отключения света

В Украине продолжаются перебои с электричеством после ракетных атак российских войск на объекты энергосистемы. Для стабилизации ситуации в регионах действуют графики плановых отключений. Но частно свет пропадает не по графику из-за аварийных перегрузок.

В "Укрэнерго" обещают, что со следующей недели отключений может стать меньше, если не будет новых вражеских атак.

Новая "Мрия"

Госпредприятие "Антонов" приступило к строительству нового самолета-гиганта Ан-225 "Мрия" вместо разрушенного оккупантами в Гостомеле.

В секретном режиме начались конструкторские работы. По оценкам экспертов, на данный момент есть около 30%комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета. Стоимость оценивается по меньшей мере в 500 млн евро.

Когда в Киеве могут объявить эвакуацию

6 ноября в СМИ появилась информация, что в Киеве планируют эвакуировать 3 млн человек в случае блэкаута. Городской голова Виталий Кличко не исключил, что возможно придется уезжать из города, если света и воды не будет.

При этом в КГГА отметили, что ситуация в столице полностью контролируемая, причин говорить об эвакуации населения на данный момент нет. Но власти прорабатывают разные варианты реагирования на случай ЧС.

Выборы в США

8 ноября американцы проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс. По предварительным итогам, большинство мест в Палате представителей будет у представителей Республиканской партии. Разрыв между республиканцами и демократами в Сенате – минимален.

Результат выборов будет известен не ранее 6 декабря, когда состоится второй тур в двух штатах. Подробнее о выборах США и чего ждать Украине от нового Конгресса можно прочитать в нашем материале.

Сокращение министерств

В Офисе президента и Кабинете министров готовят план оптимизации государственного управления. В ходе реформы ожидается сокращение министерств и количество сотрудников госаппарата.

Предположительно, из 20 ведомств может остаться 14. Некоторые министерства объединят, а некоторые ликвидируют. Детали реформы появятся в конце этого года или в начале 2023.

Скандал с Папой Римским

Папа Римский Франциск снова отметился неоднозначными высказываниями о войне в Украине. Так, он заявил, что поражен жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща российскому народу. Также по мнению Понтифика, войну можно завершить "силой мягкого диалога" без использования оружия.

После данных скандальных заявлений Глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

Смерть Стремоусова

9 ноября погиб так называемый "временно исполняющего обязанности губернатора" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По сообщениям российских СМИ, Стремоусов якобы погиб в ДТП. При этом в Украине не исключили, что российские оккупанты могли устроить инсценировку аварии.

Примечательно, что о смерти Стремоусова стало известно в день, когда в РФ объявили об отводе войск из Херсона. 11 ноября состоялись похороны коллаборанта в Симферополе.