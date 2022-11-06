Розглядають усі сценарії. У КМДА поставили крапку у питанні евакуації з Києва

Ситуація в Києві є контрольованою, тому причин говорити про евакуацію населення зараз немає. Втім, влада напрацьовує різні варіанти реагування у випадку надзвичайних подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука, якого цитує КМДА.

"Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки", - сказавТкачук.

За його словами, в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації.

У КМДА пояснюють, що в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання, варто розуміти, що підготовка до різних сценаріїв розвитку подій є одним з елементів цивільного захисту.

"Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення", - зазначив Ткачук.

Він підкреслив, що в кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій - від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури.

Також в КМДА додали, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.

Передісторія

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада готова до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема у разі блекауту. Він сказав, що є запаси палива, води та їжі, але не виключив що, можливо, доведеться виїжджати з міста.

"Я також звертаюся до людей - на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати - будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих", - казав Кличко.

При цьому сьогодні ж вранці видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому з посиланням на слова столичної влади повідомило, що в Києві нібито планують тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі.

Тим часом в ДТЕК кажуть, блекаут у Києві в разі нових обстрілів з боку РФ не виключений і от якщо ситуація складеться така, що надворі "мінусова" температура, а відновлення електрики займе багато часу - питання евакуації певної частини населення може розглядатися.