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У компанії "Антонов" уточнили інформацію про будівництво нової "Мрії"

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Вівторок 08 листопада 2022 01:42
У компанії "Антонов" уточнили інформацію про будівництво нової "Мрії" Фото: в "Антонові" висловилися про будівництво нового літака Ан-225 "Мрія" (facebook.com/antonov.company)
Автор: Володимир Костирін

Поширена в пресі інформація щодо будівництва другого Ан-225 "Мрія" замість літака, знищеного російськими окупантами в аеропорту Гостомеля, і вже нібито готовності повітряного гіганта на 30% - потребує коригування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби компанії "Антонов".

Зазначається, що у публікації інтерв'ю в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євгена Гаврилова для видання "Bild" щодо будівництва другої "Мрії" була допущена неточність.

"Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака", - розповіли в авіабудівній компанії.

Оцінюється будівництво другого Ан-225 щонайменше в 500 мільйонів євро, при цьому про конкретну суму "поки говорити рано".

В "Антонові" додали, що докладніша інформація про створення нової "Мрії" буде поширена вже після перемоги України в російській війні.

Раніше Гаврилов в інтерв'ю німецькому виданню зазначав, що роботи з будівництва другого Ан-225 ведуться в секретному місці й літак буде забезпечений як новими деталями, так і частинами постраждалого.

Також він розповів, що зібрати кошти на будівництво допомагає міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де базується авіакомпанія "Антонов".

Додамо також, що раніше британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель та цікавився відновленням аеродрому.

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